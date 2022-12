Auch außerhalb Spaniens haben diverse Firmen und Behörden in den vergangenen Jahren ähnliche Projekte ausprobiert. In Japan berichtete Microsoft 2020 von einer Produktivitätszunahme von 40 Prozent, nachdem der US-Softwarekonzern seinen 2300 Mitarbeitern dort den Freitag freigestellt hatte. In Neuseeland führte die auf Nachlassplanung spezialisierte Firma Perpetual Guardian nach einem Pilotprojekt 2018 die Viertagewoche als Normalfall ein. »Das Unternehmen leidet nicht, es gedeiht«, sagte Gründer Andrew Barnes Reuters.

Mehrkosten in Island

In anderen Fällen sind allerdings Neuanstellungen notwendig geworden, um die ausgefallene Arbeitszeit pro Mitarbeiter zu kompensieren. So musste Medienberichten zufolge die Regierung in Island insbesondere im Gesundheitswesen Millionensummen für neue Stellen ausgeben.