Gegenkandidatin verhindert Sparkassenpräsident wird wohl wieder ein Mann

Im Sparkassen-Lager hieß es nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, eine Gegenkandidatur bei der anstehenden Wahl sei unwahrscheinlich. Es wäre schon sehr ungewöhnlich, sollte Reuter den Job an der Verbandsspitze in Berlin nicht bekommen, sagte ein Brancheninsider demnach. Der gebürtige Aschaffenburger Ulrich Roth ist erst seit 2021 Präsident des bayerischen Sparkassenverbands. Dass er nach so kurzer Zeit nun den bundesweiten Chefposten übernehmen soll, sei offenbar auch ein Votum gegen Buchholz gewesen, hieß es im Sparkassen-Lager.