Es soll ein Programm für »energieintensive Unternehmen« aufgelegt werden, die gesteigerte Energiekosten nicht weitergeben können. Bei Investitionen in Effizienzmaßnahmen sollen Unternehmen unterstützt werden. So könne die Wirtschaft unabhängig von russischem Gas werden. Bestehende Hilfsprogramme für Unternehmen werden bis Ende des Jahres verlängert. Zudem soll es weiteren Unternehmen durch eine Erleichterung der Bedingungen ermöglicht werden, an diesen Programmen teilzunehmen.