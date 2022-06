Ein Problem: Wenn das Angebot begrenzt bleibt, können höhere Einkommen der Bürger dazu führen, dass die Nachfrage steigt. Sofern das Angebot damit nicht Schritt hält, lässt die gestiegene Nachfrage dann in der Tendenz vor allen Dingen die Preise weiter steigen. Lohnerhöhungen wiederum würden dauerhaft auch die Kosten der Unternehmen erhöhen und in der Tendenz dazu führen, dass diese an die Verbraucher weiter geben würden, in Form von höheren Preisen. Ökonomen sprechen in einem solchen Fall von einer »Lohn-Preis-Spirale«.

Aus SPD-Sicht spricht für eine Einmalzahlung anstelle von Lohnsteigerungen außerdem, dass diese schnell bei den Arbeitnehmern ankommt und Geringverdiener am stärksten profitieren. Ein Problem ist allerdings, dass nur noch 43 Prozent der Arbeitnehmer nach Tarifvertrag bezahlt werden – eine Vereinbarung mit den Gewerkschaften käme nicht notwendigerweise bei ihnen an. Für sie, aber auch etwa für Rentner brauche es noch ergänzende Maßnahmen, an denen noch gearbeitet werde, schreibt die »BamS«. Dem Bericht zufolge sind staatliche Einmalzahlungen im Gespräch.