In den vergangenen Jahren sind die Preise für Land in den ostdeutschen Bundesländern stark gestiegen. Nun stoppt der Bund den Verkauf seiner Ackerflächen in Ostdeutschland. Stattdessen soll das Agrarland in Bundesbesitz in der Regel nur noch verpachtet werden, und zwar vorrangig an Ökolandwirte. Darauf hätten sich die zuständigen Ressorts der Bundesregierung geeinigt, teilte das Agrarministerium mit. Die Entscheidung soll Spekulation mit Ackerland und den starken Preisanstieg bremsen.