»Wir freuen uns, dass wir unsere Anteile an die SPIEGEL-Gruppe übertragen können«, erklärt Bernd Hellermann, CEO von Gruner + Jahr. Mit »11 Freunde« werde das bestehende Portfolio sinnvoll erweitert und biete strategisch eine sehr gute Perspektive für die Zukunft des Magazins.

Synergien unter anderem bei Produktion, Vertrieb, Werbung

»Kaum eine andere Marke hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so um die Fußballkultur in Deutschland verdient gemacht wie 11FREUNDE. Sie hat sich eine einzigartige Fangemeinde aufgebaut«, sagt SPIEGEL-Geschäftsführer Stefan Ottlitz, der neben Chefredakteur Philipp Köster weiterer Geschäftsführer von »11 Freunde« wird. Die Redaktionen von SPIEGEL und »11 Freunde« in Hamburg und Berlin schätzten sich seit Langem und sollen auch künftig unabhängig voneinander arbeiten. Man werde gerade digitalen Leserinnen und Lesern ein einmaliges kombiniertes Sportportfolio bieten.