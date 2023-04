Dass die Zuwendungen erst jetzt öffentlich werden, liegt an ihrer Höhe: Großspenden bis 50.000 Euro müssen nicht sofort, sondern erst im Rechenschaftsbericht der Parteien angezeigt werden. In den vergangenen Tagen sorgte die Nähe der FDP zum Springer-Verlag, in dem »Bild« und »Welt« erscheinen, immer wieder für Schlagzeilen. E-Mails und Chats, die die »Zeit« veröffentlicht hatte, zeigten, wie Vorstandschef Mathias Döpfner vor der Bundestagswahl über die »Bild«-Zeitung versuchte, die Partei zu unterstützen. »Kann man noch mehr für die FDP machen?«, schrieb Döpfner. »Die sollten 16 Prozent mindestens kriegen.«