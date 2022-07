Dies könne auf Kartellrechtsverstöße hindeuten, so das Ministerium weiter, das für die Wettbewerbskontrolle zuständig ist. Als Er­klä­rung für die Preissteige­rungen kämen aber auch strukturelle Wettbewerbsprobleme in Betracht. Eine Sektorunter­suchung solle dies klären. Schon lange ist umstritten, ob der Tankrabatt an die Verbraucher weitergegeben wird.

Das Bundeskartellamt will sich dazu konkret nicht äußern. »Eine fundierte oder gar abschließende Bewertung zur Weitergabe der Energiesteuersenkung an die Endverbraucherinnen und Endverbraucher ist aufgrund des begrenzten zur Verfügung stehenden Beobachtungszeitraums noch nicht möglich«, heißt es in der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums an die Linkspartei.