Bundesfinanzminister Christian Lindner strebt keinen schnellen Verkauf des Staatsanteils an der Commerzbank an. »Die Bundesregierung ist sehr zufrieden mit der Entwicklung der Commerzbank«, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag bei der »Handelsblatt«-Bankentagung in Frankfurt am Main. »Wir haben keinerlei gesetzliche oder sonstige Verpflichtung, schnelle Entscheidungen zur Commerzbank zu treffen, sondern wir wollen eine gute Entwicklung dieser Bank am Finanzplatz Deutschland, weil wir ihre wichtige Rolle kennen«, sagte Lindner. »Insofern ist heute kein Anlass für irgendwelche Spekulationen.«