Vorwürfe der Stadtverwaltung New York verklagt Hyundai und Kia, weil ihre Autos zu leicht zu stehlen sind

In New York wurden in den ersten vier Monaten des Jahres mehr als sechsmal so viele Hyundais und Kias gestohlen als ein Jahr zuvor. Die Stadt sieht den Grund in falscher Sparsamkeit der Hersteller – und in bestimmten TikTok-Videos.