Von den ukrainischen Truppen wird Starlink bereits jetzt für eine Vielzahl von Aufgaben genutzt, darunter auch für die Kommunikation auf dem Schlachtfeld. In der Vergangenheit hat Russland immer wieder die Internetdienste in der Ukraine angegriffen. Getroffen wurde hierbei auch Starlink. Als Reaktion auf den Versuch, Starlink in der Region zu blockieren, härtete Musks Unternehmen Space-X die Software des Dienstes gegen externe Angriffe ab.