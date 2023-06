Flexibilität schlägt Einkommen Start-up-Mitarbeiter sind zufriedener als andere Angestellte

Dabei hätten Beschäftigte durchaus die Qual der Wahl: Im »War for Talents« sind klassische Start-up-Beschäftigte begehrt, die große Mehrzahl hat einen akademischen Abschluss und ist in Zeiten von akutem Stress belastbar. Doch was sie wollen, können gerade größere Unternehmen oft nicht bieten: flache Hierarchien und ein Gefühl der Gemeinschaft. 68 Prozent der Beschäftigten beschreiben die Struktur ihres Start-ups als nicht oder kaum hierarchisch, 84 Prozent geben an, die Namen sämtlicher Kollegen und Kolleginnen zu kennen.

»Wir wissen jetzt: Beschäftigte in Start-ups sind überdurchschnittlich zufrieden mit ihrer Arbeit«, sagt Franziska Teubert, Geschäftsführerin des Start-up-Verbands. Doch was bei kleinen Unternehmen funktioniert, wird mitunter später zum Problem – etwa bei der Frage der Entlohnung. Um auch »in der Phase des schnellen Wachstums hoch qualifizierte Talente anzuziehen, braucht Deutschland entsprechende Instrumente«, sagt Teubert. Was eine konkurrenzfähige Mitarbeiterbeteiligung angeht, sei man im internationalen Vergleich derzeit das Schlusslicht.