Als die Unionsparteien die Neuregelung im Bundesrat blockierten und dafür sorgten, dass im Vermittlungsausschuss nachverhandelt werden musste, hatten sie also eine starke Position. So verwundert es kaum, dass die Koalition aus SPD, Grünen und FDP der Union nun in praktisch allen Punkten entgegenkam, die sie als großes Hindernis ansah.