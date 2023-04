Im Vereinigten Königreich hat die Osterferienzeit begonnen, Reisende mussten am Wochenende teilweise mehr als zwölf Stunden warten. Grenzkontrollen – etwa bei Passagieren in Reisebussen – ziehen das Prozedere in die Länge. Auch zu anderen Stoßzeiten hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Verzögerungen gegeben.

Ebenso wie die regierenden Konservativen will auch die Labour-Partei, die in Umfragen derzeit weit vor den Tories liegt, am Brexit festhalten. Ein Grund hierfür ist, dass in einigen ihrer ehemaligen Hochburgen im Norden Englands klar für den Austritt gestimmt wurde.