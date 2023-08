Der für das Thema zuständige Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat sich bisher gegen eine Beschränkung bei Indexmieten ausgesprochen. Zustimmung findet das Thema allerdings auch bei der SPD.

In einem Beschlusspapier für die Fraktionsklausur der SPD an diesem Montag und Dienstag in Wiesbaden ist die Rede von einem »bundesweiten Mietenstopp«. Zudem wird in dem Papier gefordert, Indexmieten statt an die Inflationsrate an die allgemeine Entwicklung der Nettokaltmieten zu koppeln. Mindestens aber solle eine »effektive Kappungsgrenze« für solche Verträge eingeführt werden.