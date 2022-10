Steigender Pfundkurs Anleger danken Truss den Rücktritt

Stuart Cole, Chefvolkswirt des Brokerhauses Equiti Capital, vermutet, dass die Verantwortung für die Finanz- und Wirtschaftspolitik trotz des Rücktritts von Truss in den Händen von Jeremy Hunt bleibt. »Da die Politik von Finanzminister Jeremy Hunt die britischen Märkte beruhigt hat, rechnet wohl niemand ernsthaft damit, dass er abgelöst wird – unabhängig davon, wer Truss ersetzt«, sagte der Analyst. »Die Führung der britischen Wirtschaft liegt in relativ sicheren Händen, was das Pfund vor den schlimmeren Auswirkungen des politischen Chaos schützt.«