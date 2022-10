Hintergrund der steuerlichen Entlastungen ist die hohe Inflationsrate. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro weniger leisten können. Außerdem führen sie zur sogenannten kalten Progression. Darunter versteht man eine Art schleichende Steuererhöhung: Wird das Gehalt an die gestiegene Inflation angepasst, wird es höher besteuert. Die Anpassung wird also wieder aufgefressen und die Kaufkraft verbessert sich nicht – wahrscheinlich hat man sogar weniger in der Tasche als vorher. Auch um das zu verhindern, passt der Staat den Grundfreibetrag an.