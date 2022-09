Das schlägt sich noch in der Bilanz für die ersten acht Monate nieder. In diesem Zeitraum kletterten die Steuereinnahmen von Bund und Ländern um 12,8 Prozent auf 522,26 Milliarden Euro. »Dies war zum Teil bedingt durch die insbesondere im ersten Halbjahr noch schwache Vergleichsbasis 2021 infolge der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie«, heißt es in dem Bericht.