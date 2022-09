Die Banken können die Gewinne an Manager und Aktionäre ausschütten

So kommt es, dass auch Banken in dieser Krise massive Übergewinne einfahren. Und genau wie bei Energiekonzernen sollten diese Extragewinne abgeschöpft werden. Natürlich könnte die EZB das überschüssige Geld der Banken zum Beispiel einfach geringer verzinsen, damit die Banken nicht riesige Extragewinne einfahren können. Doch sie hat trotz monatelanger Diskussion offenbar entschieden, das nicht zu tun. Sie hat noch nicht einmal härtere Auflagen für die Profiteure festgelegt wie ein Verbot von Gewinnausschüttungen, damit die Übergewinne in den Banken verbleiben und so das Eigenkapital gestärkt wird. Es besteht also die Gefahr, dass vor dem Hintergrund der Übergewinne großzügige Boni an Vorstände beziehungsweise Dividenden an Aktionäre ausgeschüttet werden, um dann im Zweifel bei einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage vielleicht sogar wieder beim Staat anzuklopfen.