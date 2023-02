»Storykillers«-Recherchen Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelte gegen Cybersöldnerchef »Jorge«

Jetzt zeigt sich: Auch der Schweizer Spion Daniel M. hatte Tal Hanan angeheuert, um Bankunterlagen des früheren deutschen Geheimdienstchefs August Hanning zu besorgen.

Verfahren wegen Wirtschaftsspionage

Daniel M., der bis 2010 für den Schweizer Nachrichtendienst aktiv war, hatte Tal Hanan demnach im Jahr 2014 beauftragt, um an angebliche Bankdaten von Ex-BND-Chef Hanning zu gelangen. Tal Hanan wiederum gab den Auftrag an einen IT-Spezialisten weiter, der angeblich im Darknet die erwünschten Bankinformationen besorgte. Hanan ließ Daniel M. sodann einen Bericht mit dem Titel »August Hanning – Confidential Report« und einen Kontobewegungsüberblick zukommen und bekam dafür mindestens 88.000 Dollar Entlohnung. Das geht aus Unterlagen hervor, die dem SPIEGEL vorliegen. Der Haken an der Sache: Die angeblichen Kontodaten Hannings waren gefälscht. Es handelte sich um »nicht existierende und somit fiktive Bankkundendaten«, wie die Schweizer Bundesanwaltschaft später feststellte.