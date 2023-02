Nach Einschätzung eines Experten erschwert er es der Kunstwelt, seine Werke zu kommerzialisieren. »Er macht es immer schwerer, seine Werke von ihrem Entstehungsort zu entfernen«, hat der Kunsthistoriker Ulrich Blanché von der Universität Heidelberg beobachtet. »Er erschwert es den Leuten, Geld daraus zu machen.« So seien die Werke des Künstlers in den vergangenen Jahren zunehmend dreidimensional geworden und würden andere Objekte an einem bestimmten Ort mit einbeziehen.