Die Ankündigung kam Anfang der Woche, nun hat die Gewerkschaft Ver.di sie in die Tat umgesetzt. An mehreren deutschen Flughäfen ist ein ganztägiger Warnstreik angelaufen. Der Arbeitskampf habe begonnen, sagte ein Gewerkschaftssprecher in Hannover am Donnerstagabend. Der Airportverband ADV rechnet bis Freitagabend mit dem Ausfall von rund 2340 Flügen und rund 295.000 betroffenen Passagieren.