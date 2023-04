In Florida streiten sich Gouverneur Ron deSantis und der Disney-Konzern über den Steuerstatus eines Freizeitparks. Im Kern geht es aber um eine Politfehde über Sexualmoral. Nach Kritik an seinem »Don’t say gay«-Gesetz will DeSantis Disney Rechte für das Areal seines Freizeitparks in Orlando entziehen.