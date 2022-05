Der Flugzeugbauer Airbus hat im Streit mit dem Großkunden Qatar Airways vor Gericht einen weiteren Zwischensieg erzielt. Die staatliche Airline wollte Auslieferungen von Airbus von einem britischen Gericht stoppen lassen. Dieses wies am Donnerstag den Antrag jedoch zurück. Qatar Airways muss also weiter Airbus-Maschinen vom Typ A350 abnehmen und bezahlen, selbst wenn der juristische Streit andauert. In den kommenden Jahren stehen eine Handvoll Auslieferungen des Typs an.