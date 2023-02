Am 01.12.2022 hatte die bei der oberbayerischen Landesregierung angesiedelte Stiftungsaufsicht mitgeteilt, dass der von Brühmüller vorgelegte Entwurf einer Stiftungssatzung anerkennungsfähig sei, es fehlten nur noch Personen für die Gremien. Nadia Thieles Anwälte klagten daraufhin vor dem Verwaltungsgericht auf Unterlassung, die Aufsicht dürfe die Stiftung so nicht zulassen. Ihr Mann habe neben dem Vorstand einen starken Stiftungsrat zur Kontrolle der Exekutive vorgesehen. In dem Entwurf solle der Rat hingegen keine nennenswerten Kontrollrechte gegenüber dem Vorstand haben.