Streit wegen Covid-Fällen USA streichen etliche Flüge nach China

USA protestieren gegen chinesische Regelung

Die US-Regierung hat wiederholt bei der chinesischen Regierung Einwände erhoben. Die Vorschriften würden die Fluggesellschaften in unnötiger Weise in die Pflicht nehmen, wenn Reisende vor dem Betreten ihres Fluges aus den Vereinigten Staaten negativ getestet werden, um nach ihrer Ankunft in China positiv auf Covid-19 vorgefunden zu werden.

Vor den jüngsten Annullierungen führten drei US-amerikanische und vier chinesische Fluggesellschaften etwa 20 Flüge pro Woche zwischen den beiden Ländern durch, was deutlich unter der Zahl von mehr als 100 pro Woche vor der Pandemie liegt.