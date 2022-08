Strom und Gas Energiewirtschaft fordert Senkung der Mehrwertsteuer

Den Berechnungen des BDEW zufolge läge die Entlastungswirkung einer Mehrwertsteuersenkung für ein Einfamilienhaus mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Jahr zwischen 356 Euro und 516 Euro pro Jahr. Bei einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit einem Verbrauch von 13.333 Kilowattstunden wären es zwischen 237 Euro und 344 Euro. Mit einer Streichung oder Senkung der Mehrwertsteuer auf die Gasumlagen beliefe sich die Entlastung dem BDEW zufolge auf zwischen 57 Euro und 190 Euro pro Jahr für ein Einfamilienhaus, 38 Euro und 127 Euro pro Jahr für eine Wohnung.

Gleichzeitig appellierte der BDEW erneut an Gasverbraucher, beim Gassparen nicht nachzulassen. »Um gut durch den Winter zu kommen, ist es wichtig, den Gasverbrauch weiter zu senken und den restlichen Sommer über die Gasspeicher so weit wie möglich zu füllen«, so Andreae. Jeder könne und müsse mithelfen – »vom Industriebetrieb bis zum einzelnen Haushalt«. In fast jedem Haushalt und bei öffentlichen Gebäuden gebe es noch Möglichkeiten, Energie einzusparen.