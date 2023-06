Nach SPIEGEL-Informationen sollen die höheren Netzentgelte einen durchschnittlichen Haushalt um 10 bis 20 Euro pro Jahr belasten. Expertenschätzungen zufolge dürften die jährlichen Erlöse der Netzbetreiber insgesamt um etwa eine halbe Milliarde Euro steigen, wenn die Vorschläge der Netzagentur so umgesetzt würden. Bei den Zahlen handelt es sich allerdings um grobe Schätzungen. Die konkreten Auswirkungen hängen davon ab, wie viel die einzelnen Firmen in den kommenden Jahren in den Netzausbau investieren werden. Daher können sich die Netzentgelte auch regional unterschiedlich entwickeln.

»Legen für jeden Euro drauf«

Die Netzagentur reagiert mit ihrem Vorstoß auf anhaltende Mahnungen aus der Energiewirtschaft. So hatte zuletzt der Verband kommunaler Unternehmen moniert: Wenn die Verzinsung so bliebe, wie sie ist, wäre es »nur mäßig interessant, in den Netzausbau zu investieren«. Wenn Betreiber dafür Kredite aufnähmen, würden sie »mit jedem aufgenommenen Euro unmittelbar Verlust machen«, sagte Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing, denn noch sei die regulierte Rendite von der Niedrigzinsphase geprägt.