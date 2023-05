Strom ist im Großhandel ebenfalls günstiger geworden, wenngleich die Preise immer noch höher sind als vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine und der Energiekrise.

Allerdings kommt das Auf und Ab an den Energiebörsen nur mit Verzögerung bei den Kunden an. Denn die meisten Anbieter kaufen Strom und Gas auf mehrere Monate bis wenige Jahre im Voraus ein. Das hat den Vorteil, dass sie die Tarife im Krisenjahr 2022 nicht gleich sprunghaft erhöhen mussten. Es führt aber auch dazu, dass die hohen Preise des vergangenen Jahres noch lange in den Tarif-Kalkulationen vieler Lieferanten nachwirken.