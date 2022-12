Strommarkt Brüssel könnte Übergewinne dauerhaft abschöpfen

»Eine mögliche Option wäre, eine solche Erlösbegrenzung dauerhafter und harmonisierter anzuwenden oder gezielt in Krisensituationen zu aktivieren«, heißt es in dem Papier. Es lässt also offen, ob Brüssel die derzeit greifenden Notmaßnahmen generell verstetigen will oder nur feste Regeln für künftige Ausnahmesituationen plant.

Die derzeitige Erlösobergrenze wurde Ende September von den Energieministern der 27 EU-Mitgliedstaaten als befristete Maßnahme beschlossen. Sie sieht vor, dass Erzeuger von Strom mit geringeren variablen Kosten wie etwa Betreiber von Wind- und Solarparks, Braunkohle- oder Atomkraftwerken höchstens 180 Euro je Megawattstunde bekommen dürfen.