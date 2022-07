Leipziger Energiebörse Strompreis verteuert sich um 320 Prozent in einem Jahr

Die stark steigenden Kosten für fossile Brennstoffe treiben die Preise an Europas Strommärkten immer weiter nach oben.

Am Freitag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt für Grundlaststrom zur Lieferung im nächsten Jahr an der Leipziger Energiebörse EEX zeitweise auf 310 Euro je Megawattstunde. Das entspricht gut 31 Cent je Kilowattstunde (kWh) – also rund 320 Prozent mehr als vor Jahresfrist.