Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder kommen am Mittwochnachmittag in Berlin zusammen, um sich auf Entlastungen bei den Energiepreisen zu verständigen. Der Beschlussvorschlag dafür datiert vom Dienstagmittag. Der Entwurf, über den in Auszügen zuerst die Funke-Mediengruppe berichtet hatte, gibt die Linie des Kanzleramtes wieder. Änderungen durch die Länder-Wünsche sind zu erwarten.