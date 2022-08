Die französische Regierung hatte den Konzern zu Jahresbeginn verpflichtet, eine höhere Menge Atomstrom zu festgelegtem Preis an Konkurrenten zu verkaufen. Das sollte den Strompreis auch bei denjenigen Menschen deckeln, die Strom nicht direkt von EDF beziehen. Der Energieriese hatte noch im Januar angekündigt, der Schritt könne das Ebitda (Abkürzung für Englisch: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) in diesem Jahr um bis zu 8,4 Milliarden Euro drücken.