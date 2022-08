Besitzer können die durchschnittlichen Verbräuche je Wasch- oder Spülgang in der Gebrauchsanweisung der Geräte nachlesen. Die Transparenz über den Energiebedarf gilt zudem als großes Thema, wenn die Elektronikbranche Anfang September zur Messe IFA in Berlin zusammenkommt.

Spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine rufen Politik und Verbraucherzentralen dazu auf, Energie zu sparen. Brennstoffe wie Gas sind in Europa knapper und deutlich teurer geworden, das zieht in vielen Phasen auch die Preise an der Strombörse nach oben. Viele Versorger haben in diesem Jahr die Strompreise für Haushalte erhöht. Der Ausfall mehrerer Atomkraftwerke in Frankreich verschärft zudem seit Wochen die Energiekrise in Europa.