Zentrale Vorhaben der Bundesregierung sind einer Studie zufolge durch den erheblichen Fachkräftemangel in vielen Bereichen gefährdet. »Wir sehen in allen Bereichen deutliche Risiken, dass die Zielerreichung durch personelle Engpässe gefährdet ist«, schreiben die Forscher vom Prognos-Institut in einer aktuellen Studie, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Demnach ist es fraglich, ob sich die Energiewende, die Mobilitätswende, der Wohnungsbau und die Verbesserung der Kinderbetreuung wie geplant realisieren lassen.