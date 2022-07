Die Lebensqualität in Österreich ist zwar hoch, aber etwas freundlicher könnten die Menschen dort schon sein: So lässt sich etwas verkürzt das Ergebnis der jährlichen Expat-Studie von Internations , einem Netzwerk für Personen, die im Ausland leben und arbeiten, zusammenfassen. Beim Thema Freundlichkeit landet Österreich bei der Umfrage unter mehr als 12.000 Menschen aus 52 Ländern auf dem vorletzten Rang. Schlechter schneidet in dieser Kategorie nur Kuwait ab, das auch im Gesamtranking am Ende steht.