Noch keine Fahrgäste, aber viele Interessierte: Die Baustelle des milliardenschweren Bahnprojekts Stuttgart 21 hat am Karsamstag tausende Menschen angelockt. Bis Ostermontag kann sie vermutlich ein letztes Mal besichtigt werden, die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2025 geplant.

Der Verein Bahnprojekt Stuttgart-Ulm sprach von rund 15.000 Besuchern am Samstag. »Wir wussten, dass sich die Menschen für S21 und die Folgeprojekte interessieren. Dass das Interesse an den »Tagen der offenen Baustelle« aber so groß ist, hätten wir nicht erwartet«, sagte der Vereinsvorsitzende Bernhard Bauer nach einer Mitteilung.