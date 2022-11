Persönliche Anfrage des Präsidenten Südkorea bittet Musk um Bau von Tesla-Fabrik

Rückrufe und Ermittlungen

Tesla war zuletzt durch vermehrte technische Probleme in die Schlagzeilen geraten. So gab der Konzern der Rückruf von 321.000 Fahrzeugen in den USA bekannt, weil bei einigen Modellen die Rücklichter zeitweise nicht auflaufen. Es war bereits der vierte Rückruf binnen eines Monats in dem Land.

Zudem wurde vor kurzer Zeit die tödliche Irrfahrt eines Tesla Modell Y in einer südchinesischen Provinz bekannt. Ob diese auf einen Softwarefehler oder menschliches Versagen zurückzuführen ist, ist laut Behörden noch unklar. In den USA drohen dem Konzern offenbar strafrechtliche Ermittlungen wegen irreführender Aussagen zum Autopiloten.