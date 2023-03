Probleme der US-amerikanischen Silicon Valley Bank (SVB) haben am Freitag auch in Europa ihre Spuren hinterlassen. Nachdem schon in Asien die Börsen im Sog der SVB-Aktien unter Druck geraten waren, setzte sich der Ausverkauf am Freitag bei europäischen Finanzwerten fort. Einige Experten warnen zwar davor, die Probleme des US-Start-up-Finanzierers auf den gesamten Sektor zu übertragen.