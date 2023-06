Täglicher Konsum Gefühlte Inflation in Deutschland bei 18 Prozent

Die von Verbrauchern wahrgenommene und die tatsächlich ermittelte Inflation klafft einer Studie zufolge in Deutschland besonders stark auseinander. Die gefühlte Inflationsrate habe im Mai mit 18 Prozent fast dreimal so hoch gelegen wie die offiziell ermittelte Teuerung von 6,1 Prozent, wie der Kreditversicherer Allianz Trade am Montag zu seiner Analyse mitteilte. »Das ist nicht unerheblich, denn die gefühlte Inflation beeinflusst das Handeln der Verbraucher stark, zum Beispiel beim Kaufverhalten«, sagte die Senior Volkswirtin von Allianz Trade, Jasmin Gröschl. »Diese Diskrepanz spielt also gerade für die Wirtschaft und die Unternehmen sowie für die Zinspolitik eine wichtige Rolle.« In der Eurozone insgesamt lägen beide Werte um rund neun Prozentpunkte auseinander, in Deutschland dagegen um mehr als elf.