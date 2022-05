Freiwillige Unterstützer armer Menschen in Deutschland sehen sich angesichts einer steigender Nachfrage und eines rückläufigen Spendenaufkommens in einer Notlage. »Die Situation bei den Tafeln ist so angespannt wie noch nie. Deutlich mehr Menschen kommen, gleichzeitig sinken die Lebensmittelspenden«, sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes Tafel Deutschland, Jochen Brühl, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.