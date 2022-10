Die IG BCE war in die dritte Verhandlungsrunde ohne eine konkrete Forderung gegangen, hatte aber auf eine nachhaltige tabellenwirksame Erhöhung der Entgelte gepocht. Denn Arbeitgeber und Gewerkschaft verhandelten auch vor dem Hintergrund steigender Inflation. Im September war die Inflation in Deutschland mit 10,0 Prozent so hoch wie seit 1951 nicht mehr. Die Bundesregierung prognostiziert eine durchschnittliche Inflationsrate von 8,0 Prozent in diesem Jahr und 7,0 Prozent 2023.

Die Chemiebranche ist als größter industrieller Energieverbraucher in Deutschland von den explodierenden Energiepreisen massiv betroffen. Für die Unternehmen ist Gas nicht nur der wichtigste Energieträger, sondern wird auch in großen Mengen zur Fertigung der Produkte benötigt. Der chemischen Industrie fällt es daher immer schwerer, steigende Kosten durch höhere Preise auf die Kunden abzuwälzen. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF schrieb im dritten Quartal in Deutschland rote Zahlen und kündigte in der vergangenen Woche ein neues Sparprogramm an, das auch Stellenstreichungen vorsieht.