Laut einer Analyse des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) befand sich zu Monatsbeginn etwa ein Dutzend Containerschiffe mit einer Frachtkapazität von 150.000 Standardcontainern vor Hamburg und Bremerhaven in der Warteschleife. Branchenexperten rechnen damit, dass sich die Situation an der Nordseeküste in den nächsten Wochen noch verschärfen dürfte, da nach dem Ende der Lockdowns in China viele Schiffe auf dem Weg nach Europa sind.