Tarifkonflikt Warnstreiks legen deutsche Seehäfen lahm

Gewerkschaft will Inflationsausgleich

Nach Ver.di-Angaben treffen sich die Warnstreikenden in Hamburg ab 15 Uhr am Containerterminal Burchardkai (CTB) zu einer zentralen Streikversammlung, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die Gewerkschaft Ver.di verlangt für die rund 12.000 Beschäftigten in den 58 tarifgebundenen Seehafenbetrieben in Hamburg, Niedersachsen und Bremen unter anderem einen nicht näher bezifferten »tatsächlichen Inflationsausgleich« sowie eine Erhöhung der Stundenlöhne um 1,20 Euro. Die Arbeitgeberseite bietet bislang eine Anhebung in zwei Schritten an: in diesem und im nächsten Jahr 3,2 und 2,8 Prozent mehr Geld sowie Einmalzahlungen von insgesamt 600 Euro.