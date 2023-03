Tarifstreit im öffentlichen Dienst Kommt jetzt der Superstreiktag?

Welche Bereiche könnten betroffen sein?

Der öffentliche Verkehr in großem Umfang. So geht es im Bereich der EVG der Fernverkehr um den Verkehr auf der Schiene. Und Ver.di kann den öffentlichen Personennahverkehr in mehreren Ländern bestreiken – aber nicht nur. Bereits Anfang März hatte die Gewerkschaft den öffentlichen Nahverkehr in sechs Bundesländern und einigen Städten weitgehend lahmgelegt – damals im Schulterschluss mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future. Doch weil auch Beschäftigte der Kommunen an Flughäfen im Ausstand waren, waren an mehreren Tagen auch jeweils Zehntausende Flugpassagiere betroffen. Und am Mittwoch war zudem der Hamburger Hafen streikbedingt für große Schiffe gesperrt worden.