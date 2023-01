Die Gewerkschaft Ver.di hat im Tarifstreit mit der Deutschen Post erneut zu Warnstreiks aufgerufen. An den ganztägigen Arbeitsniederlegungen beteiligen sich Mitarbeiter in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung. In zahlreichen Landesteilen stockte deshalb erneut der Betrieb.