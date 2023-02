Notdienstbesetzung in Saarländer Krankenhäusern

Um den Druck zu erhöhen, legten am Dienstag erneut zahlreiche Beschäftigte in verschiedenen Städten ihre Arbeit nieder. Erste Auswirkungen waren etwa im Nahverkehr in Hannover zu spüren: Anzeigetafeln wiesen an den Haltestellen darauf hin, dass keine Busse und Bahnen fahren. Ver.di zufolge sollten Aktionen in Niedersachsen zudem Kindertagesstätten und Müllabfuhren treffen.