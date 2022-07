Taxifahren ist in an vielen Orten in Deutschland erheblich teurer geworden. Auslöser für die »Tarifwelle« seien die Erhöhung des Mindestlohns zum 1. Oktober und die Preisentwicklung für Kraftstoffe, sagt der Bundesverband Taxi. Die Steigerungen bewegten sich überwiegend zwischen 12 und 20 Prozent.