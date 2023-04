Ericsson kämpft derzeit mit der Zurückhaltung großer Mobilfunknetzbetreiber, die bereits früh in neue Technik rund um den modernen Mobilfunkstandard 5G investiert hatten und jetzt ihre Lagerbestände abbauen. Aus eigener Kraft, das heißt ohne Zukäufe und Wechselkurseffekte, hätte der Umsatz der Schweden insgesamt stagniert. Besonders der Netzwerkbereich, also das Kerngeschäft mit den Netzbetreibern, schwächelt und schrumpfte organisch um zwei Prozent. Die bereinigte Bruttomarge in dem Bereich sank zudem spürbar – sie gibt an, wie viel Ericsson vom Verkaufspreis nach Abzug von Herstellungskosten einbehält.