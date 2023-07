Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält den US-Elektroautobauer Tesla für ein positives Beispiel bei der Wassernutzung in der Fabrik in Grünheide. Er finde an dem Antrag auf Genehmigung für den geplanten Ausbau des Werkes in Grünheide bemerkenswert, »dass es keinen zusätzlichen Wasserbedarf geben wird«, sagte Woidke in Eberswalde. Tesla plane ein nahezu hundertprozentiges Wasserrecycling im Industriebereich. »Damit ist Tesla auch ein Beispiel für andere Betriebe.« Brandenburg leidet seit mehreren Jahren unter verstärkter Trockenheit.